Stevige domper voor Van der Poel en co: Alpecin-Deceuninck ziet twee toppers vertrekken

Alpecin-Deceuninck ziet twee toppers vertrekken. Søren Kragh Andersen en Axel Laurance trekken de deur achter zich dicht.

In 2023 maakte Søren Kragh Andersen de overstap van Team DSM naar Alpecin-Deceuninck. De Deen was meteen bepalend in de zege van Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo en werd zelf nog vijfde.

Kragh Andersen werd ook nog negende in de E3 Saxo Classic en won Eschborn-Frankfurt, tot nu toe zijn enige zege in het shirt van Alpecin-Deceuninck. Dit jaar was de Deen betrokken bij de zege van Van der Poel in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.

Kragh Andersen naar Lidl-Trek, Laurance ook weg

Vanaf 2025 zal Kragh Andersen dus niet meer rijden voor Alpecin-Deceuninck, de Deen heeft een contract voor twee jaar getekend bij Lidl-Trek. Daar vindt hij landgenoten Mads Pedersen, Mattias Skjelmose en juniorenwereldkampioen Albert Philipsen.

INEOS Grenadiers heeft dan weer de komst van beloftenwereldkampioen Axel Laurance aangekondigd. De 23-jarige Fransman heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Britse formatie.

Laurance kwam in 2023 over van B&B Hotels toen dat project faalde. Hij reed vorig jaar nog bij het beloftenteam, dit jaar reed hij bij de profs en won ritten in de Ster van Bessèges, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Noorwegen. In die laatste won Laurance ook het eindklassement.