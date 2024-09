'Visma-Lease a Bike ziet toptalent ondanks contract tot eind 2026 vertrekken'

Staat Visma-Lease a Bike op het punt om een van zijn toptalent te verliezen? De jonge Noor Johannes Staune-Mittet (22) zou onlangs een doorlopend contract vertrekken bij de Nederlandse topploeg.

Johannes Staune-Mittet (22) rijdt al sinds 2021 bij Visma-Lease a Bike, waar hij drie jaar bij de opleidingsploeg reed voor hij dit jaar de overstap maakte naar het WorldTour-team. Bij de beloften maakte de Noor veel indruk.

Vorig jaar won Staune-Mittet een bergrit naar de Passo dello Stelvio in de Giro Next Gen, waar hij ook eindwinnaar werd. In 2022 werd de Noor ook tweede in de Ronde van de Toekomst, die toen gewonnen werd door Cian Uijtdebroeks.

Staune-Mittet naar Decathlon-AG2R?

Staune-Mittet heeft nog een contract tot eind 2026 bij Visma-Lease a Bike, maar dat contract lijkt de jonge Noor niet uit te doen. Volgens WielerFlits maakt Staune-Mittet namelijk de overstap naar Decathlon-AG2R.

De Franse ploeg zou het contract van de Noor bij Visma-Lease a Bike afgekocht hebben, waardoor hij vanaf 2025 voor Decathlon-AG2R kan rijden. Daar zou Staune-Mittet meer de kans krijgen om voor eigen rekening te rijden.

Decathlon-AG2R ziet namelijk kopman Ben O'Connor vertrekken naar Jayco-AlUla, waardoor de Franse ploeg nog ruimte heeft voor een kopman in rittenkoersen. Staune-Mittet zou dat gat dan opvullen.