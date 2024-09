🎥 Remco Evenepoel sluit het toch niet helemaal uit: "Altijd goed voor de geest"

Een gezonde geest in een gezocht lichaam, is ook het mantra van Remco Evenepoel, want elke topsporter moet dat nastreven. Die gezonde geest kan ook bevorderd worden door het halen van resultaten.

Die resultaten heeft Remco Evenepoel in overvloed reeds binnengehaald. Zijn overwinningen op de Olympische Spelen schieten er op dat vlak uiteraard bovenuit. Met het WK volgt later nog een groot doel, maar voorlopig ligt de focus net iets minder op resultaat. Dat heeft Remco Evenepoel ook laten verstaan met het oog op zijn deelname aan de Tour of Britain deze week.

Dat wil niet zeggen dat hij op Britse bodem een resultaat gaat laten liggen als dat er in zit. De organisatie van de Tour of Britain heeft hem kunnen strikken voor een gesprekje over de rittenkoers voorafgaand aan de openingsrit. "Natuurlijk zou het geweldig zijn om aan het eind deze koers te kunnen verlaten met een ritzege", sluit Evenepoel niet uit dat zijn zegehonger weer komt bovendrijven.

Evenepoel wil weer ritme opdoen

"Voor het algemeen klassement gaat het wel moeilijk zijn. Het wordt kijken hoe het lichaam reageert na een maand waarin ik enkel wat lichte trainingen heb afgewerkt. Ik ben hier eigenlijk zonder te veel verwachtingen", herhaalt Evenepoel ook wel wat hij in zijn rondje aan de Belgische pers heeft meegedeeld. "Ik wil enkel weer in het ritme komen."

Dat is duidelijk. Afsluiten doet Evenepoel desondanks met een uitspraak die zijn fans opnieuw doet hopen. "Natuurlijk zijn goede resultaten altijd goed voor de geest." Het is een mes dat langs twee kanten snijdt, zijn benadering van de Tour of Britain. Enerzijds weinig verwachtingen, anderzijds die wil om bij elke potentiële kans voor de prijzen mee te doen. Zo zit Evenepoel nu eenmaal in mekaar.

Snel klimwerk voor Evenepoel & co

We gaan er snel achter komen wat het wordt. In de eerste drie dagen staan er telkens etappes met wel wat klimmetjes op het menu.