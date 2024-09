21-jarig toptalent dat naar Nederlandse ploeg zou komen plots overleden

Vorige week vrijdag kwam de 21-jarige Simone Roganti in Pescara om het leven. De beloftevolle wielrenner ging normaal gezien volgend seizoen voor een Nederlands team rijden. Daar zitten ze dan ook in zak en as.

De 21-jarige Italiaanse Simone Roganti was op weg naar Tour de Tietema-Unibet. Daar zou hij zijn debuut maken in 2025 op een hoger niveau, nadat hij dit jaar actief was op het continentaal niveau.

Dit jaar reed hij voor Mg.K Vis-Colors for Peace. Afgelopen weekend overleed hij echter op veel te jonge leeftijd. De politie onderzoekt ondertussen de omstandigheden van de dood van de jonge renner.

Hij zou zijn overleden na een plotse ziekte. De details zijn nog niet helemaal bekend, maar zullen eerstdaags worden bekendgemaakt.

We'll keep you in our hearts, Simone. 🫶Simone Roganti (21) was recently at our Service Course. This ambitious Italian cyclist popped up on our radar due to his strong performances and had come to The Netherlands for a meeting with our Sports Manager Julia Soek. We shook hands… pic.twitter.com/rMfkMfeEKJ — Tour de Tietema (@tourdetietema) September 3, 2024

"Simone Roganti (21) was onlangs bij onze Service Course. Deze ambitieuze Italiaanse wielrenner verscheen op onze radar vanwege zijn sterke prestaties en was naar Nederland gekomen voor een ontmoeting met onze sportmanager Julia Soek."

"We schudden elkaar de hand over een mooie toekomst voor zowel Simone als TDT-Unibet. Afgelopen zaterdag kregen wij het hartverscheurende nieuws dat Simone plotseling is overleden. Het was een grote schok voor iedereen, net als voor de hele fietsgemeenschap. Onze gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren."