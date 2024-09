Beresterke Wout van Aert was op weg naar twee truien, maar moet opgeven na zware val

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert was opnieuw op dreef in de Vuelta a Espana. Op de eerste twee bergen van de dag was hij de snelste in de sprint bergop, waardoor hij weer wat steviger in de bergtrui zat. Maar toen sloeg het noodlot toe.

Wout van Aert was voorop in een vlucht van zeventien renners in de Vuelta a Espana. Op de eerste twee beklimmingen van de dag kwam hij bovendien als eerste boven, waardoor hij veertien punten uitliep op Vine voor de bolletjestrui.

Het was in de afdaling van de tweede beklimming de Collada Llomena dat het echter helemaal verkeerd ging. Felix Engelhardt slipte weg in een gevaarlijke bocht, waarop ook Wout van Aert en Isaac del Toro vielen.

© photonews

Wout van Aert greep naar het dijbeen en had duidelijk meteen veel pijn, terwijl hij aan het wachten was op zijn nieuwe fiets. De klap was dan ook enorm voor de Belg, die niet eens kon trappen op zijn fiets.

Zware val, weg truien

Even later ging hij in de koffer van de auto zitten. Absolute doodzonde voor onze landgenoot, die het uitschreeuwde van de pijn.

Een domper op de feestvreugde, want ook de dokter kon geen soelaas meer bieden. Wout van Aert moest opgeven op 46 kilometer van de streep, nadat hij minutenlang werd verzorgd.