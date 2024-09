Evenepoel offert zich op voor Alaphilippe en is doodeerlijk na vijfde plaats in Tour of Britain

Remco Evenepoel heeft zich in de tweede etappe van de Tour of Britain opnieuw laten zien. Winnen lukte niet, Evenepoel werd vijfde. De zege was voor Stephen Williams.

Na een sprint in de eerste etappe was de tweede etappe een pak uitdagender. Met zo'n 2200 hoogtemeters op 150 kilometer ging het de hele dag bergop en bergaf, iets wat op het lijf geschreven is van Evenepoel.

Op de laatste beklimming van de dag, op zo'n 50 kilometer van de streep, knalde Evenepoel samen met ploegmaat Alaphilippe naar de kop van de koers. Bergop kwam Evenepoel nadien een paar keer in de problemen.

Hij vocht zich wel telkens terug, maar op de laatste hellende strook ging Stephen Williams, winnaar van de Waalse Pijl, aan. Oscar Onley en uiteindelijk ook Julian Alaphilippe konden het gat nog dichten.

Evenepoel ziet af, maar is tevreden

Evenepoel bleef zitten in een achtervolgende groep. Er werd gesprint voor de zege, waarin Williams de snelste was. Evenepoel werd door Blackmore geklopt voor de vierde plaats. "Ik heb toch serieus afgezien", zei Evenepoel bij VTM Nieuws.

"Ik heb alles gegeven voor Julian." Evenepoel had een degelijk gevoel en zag wel af, maar ziet alles in functie van het WK. "Het is goed dat ik ook op deze manier kan koersen. En uiteindelijk deed ik wel mee in de finale. Dat is niet slecht om nog niet in vorm te zijn."