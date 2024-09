Jan Bakelants wil dat bondscoach selectie herbekijkt voor het EK: "Het klinkt hard, maar..."

Tim Merlier viel zwaar in de eerste rit van de Renewi Tour en moest ook opgeven. Jan Bakelants twijfelt of Merlier wel moet meegaan naar het EK in eigen land.

Bij zijn val in de eerste rit van de Renewi Tour zou Tim Merlier geen grote blessures hebben opgelopen, hij zou zondag al opnieuw aan de start kunnen komen van de BEMER Cyclassics in Hamburg. Toch vindt Jan Bakelants dat bondscoach Sven Vanthourenhout nu keuzes moet maken voor het EK in Limburg. België trekt namelijk met sprinters Jasper Philipsen en Tim Merlier als kopmannen naar het EK. Philipsen boven Merlier op het EK? "Ik heb het altijd raar gevonden om twee topsprinters mee te nemen. Hoe gaat dat werken?", zegt Bakelants bij HLN. Voor de Renewi Tour was er geen argument om te kiezen tussen Merlier en Philipsen, nu wel. Merlier liep heel wat schaafwonden op bij zijn val en die zullen misschien wel genezen zijn. "Maar beter word je nooit van een val aan 60 kilometer per uur." Bakelants vindt dan ook dat de selectie herbekeken moet worden. "Als je Merlier thuislaat, moet je ook Bert Vanlerberghe niet meenemen – die twee zijn aan mekaar verbonden. Het klinkt wellicht hard, en niemand heeft dit gewild, maar de kaarten zijn herschud", stelt Bakelants.