Opnieuw lange revalidatie voor Wout van Aert? "Daar zal alles van afhangen"

Bij zijn zware valpartij in de Vuelta liep Wout van Aert geen breuken op, maar wel een diepe wonde aan zijn knie. Ook dat kan hem weken aan de kant houden.

"Wout moest opgeven omdat hij heel veel pijn had aan zijn knie door een diepe wonde. Die wonde vereist intensieve verzorging. Wout zal terugkeren naar België om daar voor te werken aan zijn herstel", liet Visma-Lease a Bike weten op zijn sociale media.

Dat lijkt geruststellend, maar toch waarschuwt bondsdokter Kris Vandermieren nog. "Alles hangt ervan af wat er precies beschadigd is", zegt hij bij Sporza. Al is het een blessure die wel vaker voorkomt bij wielrenners.

Haalt Van Aert WK in Zürich?

Bij een huidwonde moet er eerst gekeken worden of de knieschijf niet is geraakt. Maar er zit in de knie ook veel peesweefsel, waar er veel krachten op komen bij het rijden van wedstrijden. En dat kan voor problemen zorgen.

"Is het peesweefsel ook geraakt, dan duurt het wat langer om al die vezels opnieuw aan te maken en op niveau te krijgen van een toprenner. Bij dat laatste spreken we snel van weken tot maanden", stelt Vandermieren.

Als er enkel een huidwonde is, dan kan Van Aert het WK halen. Het EK pijnvrij halen, lijkt niet mogelijk. Maar als er peesweefsel is geraakt, dan staat Van Aert voor een lange revalidatie.