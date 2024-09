Remco Evenepoel realistisch na eerste koers sinds de Spelen: "Dat is mijn mankement"

Remco Evenepoel heeft zijn eerste koers gereden na de Olympische Spelen in Parijs. En dat voelde hij duidelijk in de benen.

In de Tour of Britain maakte Remco Evenepoel zijn comeback in het peloton na zijn dubbele olympische titel in Parijs. Evenepoel nam na de Spelen even wat vakantie, maar werd ook ziek toen hij weer begon te trainen.

Evenepoel probeerde net als Alaphilippe weg te raken op de laatste beklimming van de eerste rit, maar dat lukte niet. En dus werkten de twee ex-wereldkampioenen voor de jonge Paul Magnier (20), die ook won.

Tour of Britain training voor Evenepoel

Zelf voelde Evenepoel dat hij niet de benen had om mee te doen voor de zege. "Ik heb gewoon het mankement dat ik geen intensieve trainingen gedaan heb. Maar niets om over te klagen, want het gevoel is dus best oké", zei Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Dat beaamde ook ploegleider Klaas Lodewyck, hij vatte het eerder op als een goede training voor Evenepoel. De Tour of Britain is volgens Soudal Quick-Step dan ook de ideale koers om er weer in te komen.

"Het is hier drie dagen lastig en drie dagen minder lastig. Dat gaat iets geven, maar dat vraagt ook niet té veel energie. Nu moeten we zien dat hij goed uit deze koersweek komt", stelt Lodewyck nog.