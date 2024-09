Alpecin-Deceuninck heeft nieuws over knieblessure van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel gaf vorige week op in de Renewi Tour. Hij had last van de knie en wou zijn EK niet hypothekeren.

Mathieu van der Poel gaf vorige week op in de Renewi Tour. Hij liet de slotetappe naar Geraardsbergen aan zich voorbijgaan. Nochtans leek deze rit heel geschikt voor hem om te winnen en ook de eindzege te pakken.

De wereldkampioen had echter last van de knie. Hij had tijdens de tijdrit in de Renewi Tour tegen zijn stuur gestoten met de knie en wou die wat sparen. De zware slotetappe zou zijn knie niet veel goed gedaan hebben.

Alpecin-Deceuninck laat aan Het Nieuwsblad weten dat het de goede richting uitgaat met de knie van de Nederlander. Hij heeft “twee dagen niet heeft gefietst en daarna weer is begonnen met trainen. Dat heeft hij zonder pijn kunnen doen.”

Het is dan ook uitkijken of Mathieu van der Poel opdaagt voor het EK op de weg in Limburg. Als hij ergens aan de start komt, dan weet je dat het met de bedoeling is om te winnen.

Nochtans wordt het parcours van de wegrit op het EK omschreven als een ideaal parcours voor sprinters. De Europese titel is nog een hiaat op het palmares van Mathieu van der Poel.