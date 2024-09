Van Aert zit mentaal diep en "wil geen bezoek", huisarts onthult ernst van wonde aan knie

Wout van Aert komt dit jaar niet meer in actie na zijn zware valpartij in de Ronde van Spanje. Vooral mentaal heeft Van Aert het bijzonder moeilijk.

Geen najaar meer voor Wout van Aert. Na zijn zware valpartij tegen een rotswand van afgelopen dinsdag zag het al er niet goed uit en Visma-Lease a Bike heeft nu ook bevestigd dat Van Aert dit jaar niet in actie komt.

Na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen en daarbij horende revalidatie is het voor Van Aert opnieuw een bijzonder zware klap. "Mentaal heeft Wout het ontzettend moeilijk", zegt zijn huisarts Peter T'Seyen bij Sporza.

"Momenteel wil hij geen bezoek, enkel van zijn vrouw en zijn jongens", gaat T'Seyen nog verder. Van Aert wilde dit najaar nog scoren op het EK en WK op de weg en ook op het EK en WK gravel. Dat mag hij nu vergeten.

Stevige wonde aan knie Van Aert

Het EK op de weg had Van Aert al laten varen, maar het WK op de weg eind september en het WK gravel eind oktober zat wel nog in zijn hoofd. "Zeker na zijn zware voorjaar en met de vorm die hij had."

Maar de schade aan de knie is te groot. "De wonde gaat bijna tot in het gewricht en is sterk vervuild. De kans op een infectie is te groot." Daarom moet Van Aert momenteel antibiotica nemen. "Op korte termijn zal hij enkele weken niet kunnen trainen, laat staan dat hij wedstrijden rijdt."