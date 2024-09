Wielercoach prijst Van der Poel (en prikt naar Van Aert): "Hij moet nooit wonden likken"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert blesseerden zich onlangs aan hun knie. Van Aert zal een tijd in de lappenmand liggen, Van der Poel kan wel opnieuw trainen.

Wout van Aert viel zwaar in de 16de etappe van de Vuelta en bezeerde daarbij stevig zijn knie. Van Aert werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Santander met een gapende wonde, die werd dichtgenaaid.

Van der Poel valt bijna nooit

Mathieu van der Poel stootte in de Renewi Tour dan weer zijn knie tegen zijn stuur in de tijdrit, toen hij ternauwernood recht bleef in een bocht. Van der Poel stapte uit voorzorg af voor de slotrit, maar kan ondertussen weer trainen.

Wielercoach Jim van den Berg, oprichter van trainingsplatform Join, zag Van der Poel aan een ramp ontsnappen. "Het versterkende effect van daar niet op je bek gaan op je loopbaan...", zegt hij bij Live Slow, Ride Fast.

"Je ligt er niet een week uit, je hebt niets gebroken en hoeft niet te herstellen. Al breek je niets, dan heb je nog schaafwonden. Je kunt nu gewoon doortrainen. Dat jaar op jaar op jaar", gaat Van den Berg verder.

Volgens Van den Berg is dat een grote kwaliteit van Van der Poel. "Hij is nooit bezig met het likken van zijn wonden, en dat jaar op jaar. Dat is bizar. Ieder andere renner gaat drie keer per jaar op zijn bek, en hij gaat drie keer per jaar niet op zijn bek."