Belgen kansloos op het EK door uitvallen Van Aert? Vanthourenhout voelt de bui al hangen

Het uitvallen van Wout van Aert bezorgt bondscoach Sven Vanthourenhout bijzonder veel kopzorgen. Voor het EK zorgt het er zelfs voor dat de Belgen plots de underdog zijn.

Met Jasper Philipsen, Tim Merlier en als derde man ook nog Jordi Meeus trekt België met heel wat topsprinters naar het EK in eigen land. De vraag is alleen of er wel een massasprint komt in de straten van Hasselt.

Wout van Aert had een vrije rol gekregen op het EK, waarin hij kon aanvallen in de heuvelzone. Daar zullen ook Mathieu van der Poel en Mads Pedersen wellicht hun duivels ontbinden, Van Aert was altijd met hen mee geweest.

Zetten Van der Poel en Pedersen Belgen onder druk?

"Je weet dat hij altijd op hetzelfde niveau zit", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. "Daarom wint hij nog niet de koers, maar je bent wel altijd mee in het verhaal en je hebt de situatie onder controle."

De manier van koersen zal nu anders zijn voor de Belgen. En dat zal vooral afhangen van de vorm van de dag. "Als ploeg moet je al geanticipeerd hebben op wat komen gaat met Van der Poel en Pedersen, of je moet proberen de situatie opnieuw onder controle te krijgen."

Wellicht zal er naar de Belgen gekeken worden om het tot een massasprint te laten komen. En dat is natuurlijk ook koren op de molen van Jonathan Milan, misschien wel de beste sprinter van dit moment.