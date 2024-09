Veel vragen bij knullige tactiek van T-Rex Quick-Step, Peeters en Keisse komen met uitleg

In de 18de etappe lag er op 45 kilometer van de streep een beklimming van eerste categorie, de Puerto Herrera (5.6 km aan 8.4%). EF Education-EasyPost besloot om stevig door te trekken voor hun kopman Richard Carapaz.

Mikel Landa zat meteen in de problemen en kwam boven op zo'n 40 seconden van de andere favorieten. Hij kreeg geen steun, terwijl er ploegmaats van Carapaz, Mas en Gaudu vanuit de vlucht waren teruggezakt tot bij hun kopman.

T-Rex Quick-Step had met Vansevenant, Pedersen en Cattaneo wel drie renners in de kopgroep zitten, maar het duurde bijzonder lang voor ze bij kopman Landa kwamen. Cattaneo werd op amper 13 kilometer van de streep verplicht om te wachten.

"Ik heb nooit koersbeeld op de tv in de wagen gehad, ook bellen naar de volgauto van Iljo Keisse en Geert Van Bondt of andere stafleden lukte amper. Ik wist van niks over de rit", verdedigt ploegleider Wilfried Peeters zich bij HLN. Hij reed achter de vlucht.

Had Cattaneo ook niet veel eerder moeten wachten? "Mikel had ook gewoon een slechte dag. Toen zijn ploegmaten voor hem op kop reden, heeft hij moeten zeggen dat het te rap ging. Als er niks meer in zijn tank zit, is het incasseren”, zegt Keisse.

"WAY too little, WAY too late!"

"Totally crazy!"

"He's not happy!"



The commentary team are baffled as Mattia Cattaneo is called back from the break by the Soudal–Quick-Step directors to help team-mate Mikel Landa 😤 pic.twitter.com/RNHnhq547T