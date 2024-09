Renner wordt niet opgeroepen voor EK en reageert zeer gepikeerd richting bondscoach

Vlad Van Mechelen mag niet naar het EK in eigen land. De 20-jarige renner is nochtans vrij goed bezig de laatste jaren. Hij reageert duidelijk richting de bondscoach, die ook meteen een repliek in huis heeft.

Vlad Van Mechelen is sinds 1 augustus stagiair bij Bahrain Victorious, vanaf 2025 wordt hij er officieel prof. En hij is degelijk bezig, momenteel in de Tour of Britain doet hij het ook voortreffelijk.

"De Ronde van Duitsland was al heel goed en ook hier gaat alles goed", aldus Van Mechelen zelf. In de zware etappe woensdag eindigde hij knap twaalfde bijvoorbeeld.

© photonews

Toch mag hij niet naar het EK - hij is dan ook geen pure sprinter. "Ik heb via het internet vernomen dat ik reserve ben. De laatste twee jaar heb ik heel weinig contact gehad met de nationale selectie, dit jaar heb ik bijna niet met de bondscoach gesproken", aldus Van Mechelen in Het Nieuwsblad.

Vanthourenhout reageert meteen

Bondscoach Sven Vanthourenhout riposteert meteen: "Vlad is een supergoeie coureur, dat is hij nu ook weer aan het bewijzen. Ik kan het begrijpen mocht hij ontgoocheld zijn, een EK in eigen land wil je niet missen. Maar de voorbije maanden zijn niet ideaal geweest voor hem."

"De selectie is gemaakt toen hij al een tijdje niet meer gekoerst had. Daarom is hij reserve. En wat de communicatie betreft: bij de beloften verloopt die vooral via de ploeg en het was lastig om met dsm-firmenich te communiceren. Hij reed ook zeer weinig competitie."