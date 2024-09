Sven Nys openhartig over zoon Thibau: "Dat is voor mij stresserender"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Sven Nys was een groot wielrenner en vooral veldrijder in zijn generatie, nu is hij vooral de vader van een groot talent. In een podcast is vader Sven openhartig geweest over zichzelf en de relatie met zijn zoon Thibau Nys.

The Odd Tandem is een podcast van oud-wielrenners en -ploegmaats Jens Voigt en Bobby Julich. Zij hadden deze week Sven Nys te gast in een videobriefing. Daarin werden aan Nys ook een aantal dilemma's voorgelegd. Zo verkiest hij - uiteraard - frietjes met mayonaise boven een ijsje en is hij meer fan van wielrennen dan van snooker. Getting to know Sven Nys.... pic.twitter.com/z1BuxsKb9E — The Odd Tandem (@oddtandem) September 6, 2024 Maar het ging ook over stress op en naast de fiets. En voor Nys is het op dat gebied zeer duidelijk: hij koerste liever zelf dan dat hij zijn zoon nu ziet fietsen. Zeer stresserend "Thibau zien koersen is absoluut meer stresserend dan zelf Parijs-Roubaix rijden. Natuurlijk had ik stress toen ik begon aan de eerste kasseistroken, maar ik kon mijn fiets zelf controleren." "Als mijn zoon koerst, wil ik zoveel doen, maar ik kan juist niks doen. Erg stresserend. Als hij gaat sprinten, heb ik mezelf niet onder controle. Makkelijk is het niet", aldus nog Nys.