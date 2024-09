Eerst het Taliban-regime ontvlucht, nu goed voor wielergeschiedenis

Hebt u al gehoord van Fariba Hashimi? De kans is eerder klein te noemen. De Afghaanse wielrenster heeft nochtans ondertussen geschiedenis geschreven.

Fariba Hashimi won een zware etappe in Ronde van de Ardèche. Dat is een UCI-koers en daarmee heeft Hashimi dus geschiedenis geschreven.

Het is namelijk de eerste keer ooit dat een Afghaanse woont op UCI-niveau. En bovendien is haar verhaal ook nog eens erg pakkend te noemen.

Fariba Hashimi wins the queen stage of the Tour del'Ardeche on the slopes of Mont Lozère!



It marks the first international UCI win by a rider from Afghanistan 🇦🇫



📹TCFIA#TCFIA #TCFIA2024 #TCFIA24 pic.twitter.com/F8r1DQSQVZ — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) September 7, 2024

Om te kunnen staan waar ze nu staat heeft Hashimi in eigen land het Taliban-regime moeten verlaten. Wielrennen is in Afghanistan door het regime verboden voor vrouwen.

Vlucht uit afghanistan

De overwinning in de Ardèche is dus ook veel meer dan alleen maar een eerste zege, het is ook een ferme uithaal naar het regime. En ook geschiedenis schrijven.

Ook Yulduz - de oudere zus van Fariba Hashimi - is een wielrenster die het Taliban-regime weten te ontvluchten is.