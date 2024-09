Einde verhaal voor Tom Pidcock bij INEOS - Grenadiers? Geruchten zwengelen aan, reactie van renner

De voorbije weken klinkt het steeds luider dat Tom Pidcock misschien wel een zou kunnen vertrekken bij INEOS - Grenadiers. Zelf wil de Brit daar nog niets over vertellen, zo blijkt.

In de Tour of Britain loopt het nog niet echt van een leien dakje voor Tom Pidcock. Ook de voorbije weken had de Brit het soms moeilijk om zich helemaal te gaan opladen. En dat snapt de renner nu ook wel.

Zo zou de ploegtactiek van INEOS - Grenadiers misschien wel wat afsteken tegen de manier van koersen van Pidcock, als hij zijn natuurlijke instincten zou mogen gaan volgen.

© photonews

"Het klopt dat er op dit moment wel een aantal zaken zijn binnen de ploeg waarmee ik moet omgaan. En die helpen me eerlijk gezegd niet om optimaal te presteren", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Contract tot 2027

"Ik moet op dit moment over veel meer nadenken dan alleen maar prestatie-gerelateerde zaken." Dan is de vraag: is PIdcock nog wel graag bij INEOS - Grenadiers? Meer en meer gaan er geruchten over hem rond.

De Brit ligt wel nog een tijdje onder zeil bij de topformatie. "Ik heb nog een contract tot 2027. Meer kan ik daar niet over zeggen."