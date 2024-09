Bondscoach Vanthourenhout maakt iets heel duidelijk over vertrek: "Dat is niet het geval"

Het EK en het WK worden de laatste opdrachten voor Sven Vanthourenhout als bondscoach. Hij heeft nog wat meer uitleg gegeven over zijn vertrek.

Sinds 2017 is Sven Vanthourenhout al Belgisch bondscoach in het veldrijden, in november 2020 werd hij ook bondscoach van het wegwielrennen. Maar na het WK in Zürich vertrekt Vanthourenhout bij Belgian Cycling.

"Op ons laatste gesprek konden we ons erin vinden dat we elkaar zouden verlaten. We hebben 7 à 8 jaar samengewerkt. Sinds de Spelen en vandaag hebben we het gehad over verschillende zaken, van WK gravel tot de werking binnen de federatie. Het ging niet alleen over mijn toekomst."

Vanthourenhout heeft nog geen nieuwe job

Vanthourenhout wordt al enkele weken gelinkt aan ploegen uit de WorldTour zoals UAE Team Emirates en. Red Bull-BORA-hansgrohe. "Maar ik heb geen andere job, ik heb bewust een aantal zaken on hold gezet."



"Ik ben dat de federatie ook verschuldigd om van de maand september nog iets te maken met EK en WK. Ik ga er tot de laatste dag alles aan doen. Ik ga me volledig smijten tot en met Zürich", stelt Vanthourenhout duidelijk.

"Ik sta open voor nieuwe uitdagingen, maar ik ga er pas na het WK werk van maken", stelt Vanthourenhout. "Ik werk graag intensief met renners. Ik heb het geluk gehad dat ik dat met steengoede renners kon doen. We zullen wel zien waar mijn toekomst ligt."