Geen ploegmaat voor Evenepoel? De vermoedelijke WK-selectie

Bondscoach Sven Vanthourenhout houdt er na het WK in Zürich mee op bij de Belgische nationale ploeg. Met Remco Evenepoel wil hij wel nog even een prijsje pakken als dat in de lijn der mogelijkheden kan liggen.

Na het dubbel Olympisch goud willen ze nu ook op het Wereldkampioenschap in Zürich knallen met de Belgische nationale ploeg. En dus zal Remco Evenepoel uiteraard het speerpunt zijn in de selectie van de Belgen. Rest de vraag: wie mag/moet met hem mee naar het WK? Volgens Het Laatste Nieuws zijn er toch een aantal verrassingen te noteren. Zo mag Laurens De Plus mee naar het WK. © photonews Verder zou er met Maxim Van Gils één debutant in de selectie zitten, terwijl Campenaerts de combinatie wegrit-tijdrit tot een goed einde zal moeten brengen. Dat gaat ook Remco Evenepoel doen. Enkele verrassingen in de WK-selectie Tiesj Benoot en Jasper Stuyven zijn dan weer geen verrassingen, want oude getrouwen. Ook Tim Wellens en Quinten Hermans zouden erbij zijn. Opvallend: op die manier gaat er geen ploegmaat van Remco Evenepoel mee naar Zürich. Al is het natuurlijk nog niet helemaal zeker, want de selectie wordt pas officieel bekendgemaakt op dinsdagavond rond 18 uur.