'Hele wielerwereld wil Jarno Widar, ferme bocht in het verhaal op komst'

Scheiden de wegen tussen toptalent Jarno Widar en Lotto Dstny? De jonge Belg ligt nog vast tot eind 2027, maar de verstandhouding zou al eventjes niet ideaal zijn. Heel wat teams liggen op het vinkentouw, maar er is nu wel een ferme bocht op komst.

De relatie tussen Widar en de CEO van Lotto Dstny, Stéphane Heulot, zou al even zijn vertroebeld. Het management van Widar zou hem dan ook aangeboden hebben bij Lidl-Trek, UAE Team Emirates, Alpecin-Deceuninck en Red Bull-BORA-hansgrohe.

Jarno Widar was een tijdje terug op bezoek in het Oostenrijkse trainingscentrum van Red Bull-Bora-hansgrohe. Ook Ineos-Grenadiers, Visma-Lease a Bike en Soudal Quick-Step zouden ook bij de geïnteresseerden zijn.

© photonews

Widar ligt wel nog onder contract tot 2027 bij Lotto Dstny, maar er zou een afkoopsom mogelijk zijn klonk het. Nu heeft Stéphane Heulot echter een update gegeven. "We hadden een ontmoeting met Jarno, zijn zaakwaarnemer, zijn manager en Kurt Van de Wouwer, de sportdirecteur van Lotto Dstny."

Excuses aangeboden

"Jarno had vragen, aangezien hij dingen had gehoord... die heel ver van de realiteit verwijderd zijn. Hij wilden gerustgesteld worden op het vlak van ‘performance’, om te weten of we ook zouden blijven werken", aldus Heulot bij CyclismActu.

"We zijn in staat jonge mensen te ontwikkelen, dus er is geen reden om onze wegen te scheiden. We vertelden hem dat we niet blij waren met wat hij in de pers had gezegd en hij heeft zijn excuses aangeboden."