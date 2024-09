Met Evenepoel als absolute kopman: bondscoach Vanthourenhout onthult selectie voor WK in Zürich

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK in Zürich. Remco Evenepoel is het speerpunt in de Belgische selectie.

Wout van Aert zal er net als op het EK niet bij zijn het WK, dat was al even duidelijk. Bondscoach Sven Vanthourenhout, waarvan het WK zijn laatste opdracht is, trekt dan ook volop de kaart van Remco Evenepoel. Evenepoel rijdt in Zürich zowel de tijdrit als de wegrit, net als Victor Campenaerts. Verder staan ook Tim Wellens, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Quinten Hermans, Laurens De Plus en Maxim Van Gils aan de start. Moesten er nog renners uitvallen dan zijn Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Lennert Van Eetvelt en Mauri Vansevenant de reserven. Bondscoach Vanthourenhout gaf nog wat meer uitleg bij zijn selectie. Evenepoel zonder ploegmaats van Soudal Quick-Step "Door het uitvallen van Wout van Aert moesten we het over een andere boeg gooien. Dan kom je logischerwijze uit bij Remco. Quasi de hele ploeg zal in steun rijden van hem, met Van Gils als schaduwkopman." Evenepoel krijgt geen enkele ploegmaat van Soudal Quick-Step mee naar Zürich. "We proberen altijd het sterkst mogelijke team aan de start te brengen, met een open vizier. Uit welk team ze dan ook komen, maakt op zich niet heel veel uit."