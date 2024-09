Organisator laat zich uit over het EK zonder Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tomas Van Den Spiegel organiseert met Flanders Classics het EK in Limburg. De afwezigheid van Wout van Aert is een fikse domper, maar ook zonder hem zal het geslaagd zijn.

Flanders Classics organiseert samen met vzw Limburg Demarreert het EK wielrennen. Voor Limburg en ons land moeten het absolute hoogdagen worden.

CEO Tomas Van Den Spiegel zag met lede ogen aan hoe Wout van Aert afgelopen dinsdag ten val kwam in de Vuelta.

“De voorbije weken was een schietgebedje prevelen het eerste dat ik deed na het ontwaken. Ik hoopte stellig dat Wout of één van de andere kleppers niets zou overkomen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Maar het liep anders. “Eerlijk? Ik heb de tv onmiddellijk uitgezet na het bewuste incident. Omdat we in het voorjaar al iets soortgelijks hebben meegemaakt Uiteraard is het voor Wout zelf het ergst.”

Maar ook voor het EK zelf is het een fikse tegenvaller. “Je wil altijd de best mogelijke wedstrijd, met je populairste renners. En Wout raakt nu eenmaal heel veel mensen. Er zit niets anders op dan de realiteit te aanvaarden en naarstig verder te doen.”

Al is er ook nog een andere pion die met heel veel aandacht gaat lopen. “We hebben gelukkig het voordeel dat er nog een Limburgse topfavoriet (Philipsen, red.) tot de Belgische selectie behoort.”