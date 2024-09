Tadej Pogacar stuurt waarschuwing richting Remco Evenepoel voor het WK in Zürich

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar komt dit weekend weer in actie na een pauze na de Tour de France. De Sloveen komt niet in actie op het EK, maar wel in Canada.

Met de GP Québec vrijdag en de GP Montreal zondag komt Tadej Pogacar voor het eerst weer in actie sinds zijn derde eindzege in de Tour. Het zijn voor Pogacar zijn twee laatste koersen voor het WK in Zwitserland.

De Sloveen pakte vorig jaar brons op het WK in Glasgow, zijn eerste medaille op een WK. Dit jaar wil Pogacar beter doen en de regenboogtrui pakken. "Dat shirt ontbreekt nog. Misschien is het dit jaar wel de goeie keer", zegt Pogacar bij La Gazzetta dello Sport.

Evenepoel grootste tegenstander op WK?

Pogacar ging het parcours Zwitserland al eens verkennen. "Het parcours is lastig, maar niet superzwaar. Al bepalen de renners de koers. Dit jaar is het parcours meer voor klimmers tegenover vorig jaar, maar het is vooral voor punchers en explosieve renners."

En dan komt onder meer Remco Evenepoel in beeld. Door zijn valpartij in het Baskenland kwam er opnieuw geen duel in Luik-Bastenaken-Luik. In een eendagskoers blijft het nog altijd wachten op een eerste echte strijd.

Pogacar houdt dan ook rekening met Evenepoel. "Hij kan op elk terrein winnen. Dat we nog geen clash in een eendagskoers hebben gezien? Klopt. Misschien heeft hij in de grote eendagskoersen nog een streepje voor op mij. Voorlopig toch. Maar ik wil het tij keren", waarschuwt hij.