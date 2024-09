Puck Moonen, ex-Lotto Soudal Ladies, komt met zware (zelf)kritiek: "Grootste vijand ben ikzelf" en "250 euro per maand"

De naam Puck Moonen doet nog wel een belletje rinkelen. Ze was een renster van Lotto Soudal Ladies van 2017 tot 2019. Ondertussen heeft de Nederlandse het geschopt tot influencer.

In de podcast Day 1 vertelt de Nederlandse dat ze haar beeld van het wielrennen grondig heeft moeten bijsturen. "Ik dacht altijd dat er heel veel begeleiding zou zijn bij een wielerploeg, maar dat was helemaal niet het geval. Ik had geen idee wat ik aan het doen was en werd er dan af gereden. Dan hobbel je een beetje mee en is de lol er ook snel af."

Zo is het ook heel vroeg tot het einde van haar wielercarrière gekomen. De 28-jarige ex-renster windt er geen doekjes om waarom de topsport niet de hele tijd iets voor haar is. "Ik heb veel geleerd bij alle ploegen waar ik heb gereden, maar die leercurve kan nooit steil genoeg zijn. Ik heb het fysieke talent, maar mijn grootste vijand ben ikzelf. Ik ben gewoon hartstikke lui."

Puck Moonen verdiende amper geld

Na haar periode bij Lotto Soudal passeerde ze ook nog bij Bingoal Casino-Chevalmeire, een andere Belgische ploeg. Daarna ging ze nog bij wat Nederlandse teams rijden en daar was het lang niet altijd feest. Zeker niet op financieel vlak. Moonen doet in de podcast een verhaal waarbij velen toch de wenkbrauwen zullen fronsen.

"Het minimum-salaris in de WorldTour is nu 15.000 euro, maar bij de laatste ploeg waar ik reed, kreeg ik 250 euro loon per maand. De gemiddelde renster in het peloton verdient 10.000 euro per jaar. Om rijk te worden moet je dus niet aan vrouwenwielrennen doen. "Je fiets is ook al duurder en vaak mag je die niet eens houden. Daar betaal je vaak borg voor."

Puck Moonen van de koers naar social media

Moonen heeft haar conclusies getrokken. "Daarom ben ik ook een leven op social media gestart, want mijn ouders konden nog geen wiel voor mij kopen."