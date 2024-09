🎥 Victor Campenaerts op zijn plaats gezet door Europees kampioen na uitspraak over biertjes

Victor Campenaerts had voor het EK tijdrijden een uitspraak gedaan over een concurrent die na de Vuelta stevig gevierd had. Daar werd hij achteraf op teruggepakt.

Voor het EK tijdrijden mikte Victor Campenaerts op een medaille. Hij kwam net als concurrenten Stefan Küng, Edoardo Affini en Mattia Cattaneo uit de Vuelta. En daar had Campenaerts het een en ander gezien.

"En ik heb gehoord dat een van de drie in de pinten is gevlogen na de Vuelta. Er koerst er dus eentje met een kras op de carrosserie", zei Campenaerts bij Sporza. Wie het was wilde Campenaerts niet zeggen, wel dat het geen Zwitser was.

Campenaerts sprakeloos na repliek Affini

Het moest dus een Italiaan zijn, Affini of Cattaneo. Maar wat Campenaerts uit het oog was verloren is dat Affini, die Europees kampioen tijdrijden werd, al jaren in Nederland woont en ook de taal machtig is.

Affini deelde dan ook een prikje uit aan Campenaerts toen hij in mixed zone na het EK een interview gaf aan WielerFlits. "Het was een lekker biertje, hé", grapte de Italiaan. Campenaerts viel uit de lucht "Ik heb je interview gelezen", zei Affini.

Campenaerts verdedigde zich en stelde dat hij niet over Affini ging. Hij dacht namelijk dat Affini niets had gedronken na de Vuelta. "Natuurlijk wel!", lachte de kersverse Europees kampioen.