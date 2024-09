Canadese koersen eindigen bijna in Disneyland: Tadej Pogacar werd maar net tegengehouden

Tadej Pogacar is naar Canada getrokken voor de GP Québec en de GP Montreal. Al stond de Sloveen ook bijna niet aan de start.

De GP Québec en de GP Montreal worden voor Tadej Pogacar zijn eerste koersen sinds zijn derde eindzege in de Tour. Sinds 21 juli reed de Sloveen geen enkele koersen meer, hij nam na zijn al drukke jaar wat rust.

In Canada rijdt Pogacar nog twee koersen voor hij straks een gooi doet naar de wereldtitel in Zürich. Al was hij bijna niet in Canada geraakt door een probleem met zijn visum, waar hij een nummer verkeerd had ingevuld.

Geen Disneyland voor Pogacar

De Sloveen zat dan ook even vast op de luchthaven van Parijs en miste zijn vlucht. "Dan maar naar Disneyland", citeert WielerFlits de Sloveen op zij persconferentie in Quebec. Het bleek Pogacar leuk om zo de tijd te doen.

"Maar het bleek toch wat te ingewikkeld." De perschef was ook niet gelukkig met het plan van Pogacar om voor een paar uurtjes de trein te nemen naar Disneyland. Pogacar kon uiteindelijk een latere vlucht nemen, maar wel zonder koffer.

De GP van Québec gaat vrijdag rond 17 uur van start en komt rond 22u aan, zondag staat de GP van Montreal op het programma. Daarna keert Pogacar terug naar Europa voor het WK in Zwitserland.