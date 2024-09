Michel Wuyts weet naar welke ploeg Sven Vanthourenhout gaat

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Michel Wuyts weet al een hele tijd dat Sven Vanthourenhout zou stoppen als bondscoach. En de analist weet ook waar hij naartoe gaat.

Michel Wuyts was totaal niet verrast van het einde van Sven Vanthourenhout als bondscoach. De twee hadden het er al over gehad.

“Op 24 juli van vorig jaar vertelde hij me al over de interesse van UAE. Confidentieel, na de opname van een Tour-podcast. Ik hield woord en zweeg”, zegt Wuyts aan Het Laatste Nieuws.

Maar UAE zal het normaal niet worden. “Een half jaar later vertelde hij me dat de contacten alleen verkennend waren. Hij zat nog gebeiteld bij de Wielerbond. Een understatement. Tot een dubbele triomf en een resem medailles in Parijs toe. Meer af kon een werk niet zijn.”

Ook bij Patrick Lefevere gaat Vanthourenhout normaal niet aan de slag gaan, zo vermoedt Wuyts. “Als puntje bij paaltje komt, ben je het meest close met Wout van Aert. Sven Nys nieuwe stijl.”

Die puzzelstukken lijken wel te kloppen. “Vermits Merijn Zeeman op 1 december bij Visma vertrekt, gaapt daar een aantrekkelijk gat. Nederlanders zijn ook gul, Sven.”