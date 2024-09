📷 Thibau Nys moest stevige tegenslag slikken in voorbereiding op het veldritseizoen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys zette eind augustus al een punt achter zijn wegseizoen om zich voor te bereiden op het veldrijden. Die voorbereiding liep wel niet helemaal van een leien dakje.

Geen EK of WK op de weg voor Thibau Nys, ook niet na het uitvallen van Wout van Aert. Al op 25 augustus reed hij zijn laatste wegkoers met de Bretagne Classic, waar hij vijfde werd in de sprint.

Nys heeft wel een uitstekend seizoen op de weg gereden. Hij won maar liefst negen keer, in Hongarije won hij zelfs het eindklassement. In de vijf rittenkoersen waar Nys dit jaar aan de start stond won hij minstens één rit.

Voorbereiding Nys verstoord

Nu bereidt Nys zich dus voor op het veldritseizoen. Al ging dat dus niet zonder slag of stoot. "Laatste dag antibiotica. Eindelijk weer aan het werk", schreef Thibau Nys op zijn sociale media. Wat er aan de hand is, is niet duidelijk.

Nys heeft dus geen vlekkeloze voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen, dat hij op 12 oktober aftrapt in Beringen. Aan die cross heeft Nys goede herinneringen, hij pakte er vorig jaar zijn eerste zege bij de profs.

Dit seizoen wil Nys ook constanter zijn in het veld. Vorig jaar won hij drie crossen aan het begin van het seizoen, maar zakte daarna wat weg. Het duurde zelfs drie maanden voor hij in Benidorm opnieuw op het podium stond.