Bakelants voorspelt problemen met Merlier én Philipsen op het EK: "Was dat nu echt nodig?"

Komende zondag staat het EK wielrennen op het programma. België komt met zowel Tim Merlier als Jasper Philipsen als kopmannen aan de start.

Na het uitvallen van Wout van Aert heeft België geen echte aanvaller meer in de selectie voor het EK in Limburg. Met Tim Merlier en Jasper Philipsen als kopmannen lijkt alles uit te draaien op een massasprint.

Ook andere toplanden zoals Italië en Nederland zullen normaal alles inzetten om hun respectievelijke kopman Jonathan Milan en Olav Kooij voor een massasprint. Op dat vlak zullen de Belgen dus hulp krijgen.

Want met kopmannen Merlier en Philipsen zullen er nog veel renners gebruikt moeten worden voor de lead-out. Philipsen krijgt wellicht hulp van Rickaert en Meeus, Merlier van Van Lerberghe en Theuns.

Merlier en Philipsen krijgen aparte lead-out

"Een bijzonder gedurfde keuze van de bondscoach, want ik vraag me echt af hoe dat moet gaan", zegt Jan Bakelants bij HLN. Met twee halve lead-outs lijkt de bondscoach de kansen van Merlier en Philipsen te beperken omdat ze vanop de tweede rij zullen sprinten.

De bondscoach wilde niet kiezen tussen Merlier en Philipsen. "Ze verdienen allebei hun selectie, maar was het nodig om die tweedeling door te trekken in de hele selectie?" Bakelants had één sprinter een echte trein gegeven en de andere een vrije rol.

Op basis van de Tour zou hij Philipsen een trein hebben gegeven en Merlier een vrije rol. Al denkt Bakelants niet dat het nu automatisch een mislukking wordt, maar dat komt door de kwaliteiten van Philipsen en Merlier zelf.