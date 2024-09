Mathieu van der Poel onthult: dit besprak hij met Remco Evenepoel op training in Spanje

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel trainden de laatste tijd samen in Spanje. En daar ging het ook over het WK in Zürich van eind september.

Terwijl Mathieu van der Poel is afgezakt naar België voor het EK op de weg, is Remco Evenepoel nog even in Spanje gebleven om zich voor te bereiden op het WK. Op 22 september rijdt Evenepoel het WK tijdrijden.

Van der Poel en Evenepoel trainden samen in Spanje, ook al ging het maar om één lange training. De twee komen dan ook goed overeen. "Het is een combinatie van plezier maken en hard trainen, dat is altijd fijn", zei Van der Poel bij HLN.

Geen plannen gemaakt voor EK of WK

Het EK van zondag is niet ter sprake gekomen, Van der Poel en Evenepoel hebben geen tactisch plan uitgedacht over hoe de Nederlander een massasprint kan ontwijken. Het WK in Zürich is dan weer wel ter sprake gekomen.

Daar zijn Van der Poel en Evenepoel, de wereldkampioenen van de voorbije twee jaar, favorieten. Maar Tadej Pogacar is misschien wel de topfavoriet. De Sloveen heeft zijn zinnen gezet op de regenboogtrui.

"Dat wordt een zware wedstrijd...", weet Van der Poel nu al. "Maar eigenlijk babbelen we tijdens onze trainingen amper over de koers." Er is dus geen plannetje gesmeed om Pogacar samen te verslaan in Zürich.