Ruilt Tom Pidcock INEOS Grenadiers voor Red Bull-BORA-hansgrohe? Coach spreekt klare taal

Tom Pidcock werd de voorbije weken in verband gebracht met een vroegtijdig vertrek bij INEOS Grenadiers. Zijn coach heeft nu meer nieuws.

Tom Pidcock won dit jaar de Amstel Gold Race en pakte olympisch goud in het mountainbiken. Dat zijn de enige zeges van Pidcock dit jaar. In de gravelrit in de Tour werd hij in de sprint geklopt door Anthony Turgis.

Pidcock moest ook toegeven dat zijn seizoen niet helemaal is geweest wat hij ervan verwacht had. "Zoals in zoveel seizoenen zijn er nu ook weer positieve en negatieve zaken", zei hij over zijn seizoen bij HLN.

Er zijn echter ook problemen bij zijn ploeg INEOS Grenadiers. Pidcock noemde het "zaken waar hij moest mee omgaan". En dat zorgt ervoor dat hij niet optimaal kon focussen en presteren op het koersen.

Bogaerts sluit vertrek Pidcock uit bij INEOS Grenadiers

Doelde Pidcock op een vertrek bij INEOS Grenadiers? De Brit werd onder meer in verband gebracht met Red Bull-BORA-hansgrohe. Zijn coach Kurt Bogaerts is echter duidelijk bij Cyclingnews.

"Hij heeft een contract tot 2027. Er zijn natuurlijk wat dingen, zoals dat Tom rijdt met een helm van Red Bull. Daar praten mensen dan snel over. Voor mij is het duidelijk: hij heeft een contract tot 2027, dat is wat ik zie op ProCyclingStats. Voor mij is er dus niet veel discussie nodig."