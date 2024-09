📷 Wielerfans schrikken van Mathieu van der Poel en maken zich zorgen

Mathieu van der Poel is een van de outsiders voor het EK wielrennen, maar focust zich meer op het WK over twee weken. En dat lijkt nu al duidelijk te zien te zijn.

Op het EK wielrennen wordt een massasprint verwacht, maar toch wil Mathieu van der Poel proberen om die te ontlopen. Met heel wat topsprinters aan de start wordt dat echter niet gemakkelijk voor de wereldkampioen.

Nederland brengt zelf Olav Kooij aan de start, België met Tim Merlier en Jasper Philipsen. En dan zijn er nog Jonathan Milan (Italië), Arnaud Démare (Frankrijk), Alexander Kristoff (Noorwegen) en Pavel Bittner (Tsjechië).

Van der Poel heel mager voor WK?

Van der Poel focust dan ook meer op het WK in Zürich over twee weken. "Ik heb in Spanje wel iets meer op klimmen getraind", gaf de Nederlander toe bij Het Nieuwsblad. Dat WK wordt dan ook bijzonder zwaar.

Met 4300 hoogtemeters op 273,9 kilometer wordt het vooral een WK voor de klimmers, met Evenepoel en Pogacar als favorieten. Maar Van der Poel wil ook zijn rol spelen in Zwitserland en dat is duidelijk te zien.

Van der Poel lijkt een stuk magerder te zijn dan tijdens het voorjaar en de Tour. Sommige fans lijken zich dan ook zorgen te maken over hoe mager Van der Poel op dit moment is.

Van der Poel qui se métamorphose en Voldemort pour aller faire chier Pogi à Zürich https://t.co/uV1ZtK59tZ — Tim Drct (@DrctTim) September 14, 2024

mathieu van der poel you will never beat the ozempic allegations oh ozempianaaaaaaaaa pic.twitter.com/9r45cw4g8w — mert (@JPEGMVDP) September 15, 2024