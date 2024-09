Biniam Girmay ontdekt keerzijde van succes in thuisland Eritrea: "Dat gaat gewoon niet meer"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Biniam Girmay is een ster in zijn thuisland Eritrea, zeker nadat hij drie ritten en de groene trui won in de Tour. In eigen land is het dan ook moeilijk voor Girmay om nog normaal te leven.

In België zijn mensen gek van koers, maar dat is nog meer het geval in Eritrea. Na zijn zege in Gent-Wevelgem was Biniam Girmay al een held in eigen land, maar na de Tour de France is alles veranderd. Girmay won verrassend drie ritten en de groene trui in de Tour, als eerste zwarte Afrikaan ooit. Bij zijn thuiskomst in Eritrea kreeg Girmay een bijzonder warm welkom en sindsdien kan hij niet meer normaal buiten komen. Girmay moet onherkenbaar trainen in Eritrea "Het is bijzonder om zoveel fans te hebben, die je steunen, maar om eerlijk te zijn, heeft het ook een keerzijde", zegt Girmay bij WielerFlits. "Naar buiten gaan voor een kopje koffie gaat bijna niet meer." Heel veel mensen willen dan ook op de foto met Girmay, trainen in zijn kledij van Intermarché-Wanty is haast onmogelijk. "Ik heb geprobeerd een iets minder herkenbaar teamshirt te maken, maar ook dat werkte niet." Er zat dan ook niets anders op voor Girmay om helemaal onherkenbaar rond te rijden in Eritrea en de kledij van Intermarché-Wanty in de kast te laten. "Een zwart shirt, zwarte fiets… Eigenlijk alles in het zwart."