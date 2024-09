Uijtdebroeks plots vierde keuze bij Visma-Lease a Bike? Topper spreekt ambitie uit in grote rondes

Cian Uijtdebroeks beleefde nog niet veel plezier aan zijn overstap naar Visma-Lease a Bike. De Belg ziet straks nog een topper voor een klassement gaan in een grote ronde.

In de Giro en de Vuelta moest Cian Uijtdebroeks telkens opgeven door corona, al was er wel een groot verschil. In de Giro stond Uijtdebroeks vijfde en droeg hij de jongerentrui, in de Vuelta stond hij al op stevige achterstand.

Visma-Lease a Bike wil Uijtdebroeks tijd geven om zich te ontwikkelen, maar denkt ook op de kortere termijn. Daarom komt Simon Yates over van Jayco-AlUla, die naast knecht voor Vingegaard in de Tour ook zijn eigen kansen zal krijgen.

Jorgenson heeft ambities in grote rondes

En zo komt hij ook deels in het vaarwater van Uijtdebroeks, ook al zal hij de jonge Belg in de Giro wellicht nog altijd een kans krijgen. Maar er is ook Matteo Jorgenson die zich meteen getoond heeft in de Tour met een achtste plaats.

De Amerikaan won ook al Parijs-Nice en werd tweede in de Dauphiné. Jorgenson heeft dan ook ambitie in de grote rondes. "Ik denk dat ik op een bepaald moment in mijn carrière graag die uitdaging wil aangaan", zegt hij bij Cycling Weekly.

"Wanneer weet ik niet precies. Dat zou volgend jaar kunnen zijn, maar ook pas in 2027. Wel weet ik zeker dat ik het op z'n minst één keer wil proberen." Uijtdebroeks moet Jorgenson dus niet onmiddellijk vrezen, maar wel in de toekomst.