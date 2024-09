Visma-Lease a Bike wilde geld slaan uit valpartij Wout van Aert, maar grijpt in na kritiek

Wout van Aert moest in de Vuelta opgeven na een zware valpartij. Zijn ploeg Visma-Lease wilde daar zelfs nog wat geld uit slaan.

De 16de etappe van de Vuelta op 3 september was de laatste wegkoers van Wout van Aert in 2024. Hij kwam in een afdaling ten val en hield er een diepe wonde aan zijn knie aan over. Van Aert moest dan ook opgeven.

Dat terwijl hij al bijna zeker was van de groene trui en ook de bergtrui stevig in handen had. Het mocht dus niet zijn voor Van Aert, die zelfs een streep moest trekken onder zijn wegseizoen in 2024. Geen EK en WK voor hem.

Gescheurd shirt Van Aert tijdje te koop

Een stevige domper voor Van Aert, want na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen had hij eindelijk opnieuw zijn beste vorm teruggevonden. Die kan hij nu niet verzilveren op het EK in Limburg en het WK in Zürich.

Zijn ploeg Visma-Lease a Bike bood het shirt dat Van Aert droeg tijdens de 16de etappe te koop aan. Dat leverde de ploeg dan ook kritiek op, omdat het nog geld wilde slaan uit de valpartij van Van Aert.

De Nederlandse ploeg greep wel in en verwijderde het shirt van Van Aert op de website. Het groen shirt dat Van Aert droeg in de 15de etappe is wel nog altijd te koop.

Update:Visma seem to have removed the jersey from the auction now. Good call 👍— Goldblue (@GoldblueBirdie) September 14, 2024