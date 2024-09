Goed nieuws voor Evenepoel? Van Gils komt met een verrassende uitspraak over Pogacar

Tadej Pogacar won zondag met overmacht de GP van Montreal. Al was Maxim Van Gils niet helemaal overtuigd van de Sloveen.

De Belgische WK-ploeg zal er ook zonder Wout van Aert staan, dat werd duidelijk in de Canadese koersen van Quebec en Montreal. Maxim Van Gils viel aan in de finale in Quebec, Tiesj Benoot sprintte naar de vierde plaats.

Ook in Montreal deden de twee Belgen mee voor de top tien. Van Gils werd vierde, Benoot zevende. Voor het WK in Zürich en voor Remco Evenepoel dus goed nieuws. Al zal in Zwitserland ook Tadej Pogacar aanwezig zijn.

Van Gils niet helemaal onder de indruk van Pogacar

De Sloveen reed op 25 kilometer van de streep weg in Montreal, maar Van Gils was niet helemaal onder de indruk van de aanval van Pogacar. "Hij heeft wel getoond dat hij in vorm is, hij was heel sterk, maar misschien niet gigantisch", zei hij bij HLN.

"Het is raar om te zeggen, maar zijn aanval was niet zoals hij in de Tour aanvalt. Ik denk wel dat hij favoriet is voor Zürich, maar ik hoop dat Remco ook in orde is", stelde Van Gils nog. Evenepoel mag dus nog hopen.

Ook voor Van Gils zelf is zijn vierde plaats in Montreal een vertrouwensboost richting het WK in Zürich. Daar zal Van Gils naast Evenepoel de schaduwkopman zijn in de Belgische selectie.