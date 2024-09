📷 OFFICIEEL Primoz Roglic verwelkomt nieuwe ploegmaat met open armen

Red Bull-BORA-hansgrohe versterkt zich met Jan Tratnik. Hij zal vanaf januari 2025 deel uitmaken van het team van Primoz Roglic.

De 34-jarige Sloveen heeft heel wat ervaring in huis en zal dat delen met de vele talentvolle renners bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Tratnik is momenteel bezig aan zijn beste seizoen ooit.

Hij werd tweede in Murcia, derde in de Clásica Jaén en derde algemeen in de Volta ao Algarve achter Dani Martinez. Hij won ook de klassieker Omloop Het Nieuwsblad.

Tratnik reed in zijn carrière alle monumenten, alle grote rondes, het WK en de Olympische Spelen. Een achtste plaats in de olympische wegwedstrijd in Parijs rondt zijn sterke jaar af.

“Misschien ben ik niet de jongste, maar ik ben erg blij dat ik bij een team kom met zoveel ambities”, zegt Tratnik op de website van zijn nieuwe ploeg. “Ik heb nog steeds veel persoonlijke doelen, maar ik wil ook mijn ervaring delen met de jonge jongens en het team helpen om de grenzen te verleggen op alle gebieden.”

“Talent heeft ervaring nodig”, reageert ploegbaas Ralph Denk. “Daarom was het belangrijk voor ons om iemand aan te trekken die al meerdere seizoenen in het peloton rijdt. Jan is een goed voorbeeld van een renner die zowel een teamspeler is als de honger en kracht heeft om zelfstandig te slagen.”