Het gevoel blijft: Merlier en Philipsen samen op EK, eigenlijk is dat helemaal niet te begrijpen

Bondscoach Sven Vanthourenhout nam Jasper Philipsen en Tim Merlier mee naar het EK. Twee sprinters in dezelfde selectie, voor veel mensen is het not done.

Jasper Philipsen was al lang zeker van zijn selectie voor het EK. Hij moest de topsprinter worden van ons land, maar plots besliste bondscoach Sven Vanthourenhout om ook Tim Merlier mee te pakken.

Twee sprinters, met elk hun eigen lead-out. Voor Thijs Zonneveld is dat moeilijk te begrijpen. Al zag hij zelfs een moment dat Jasper Philipsen ervoor had kunnen zorgen dat het nooit tot een massasprint gekomen was in Hasselt.

“Er was nog een groep weg van een man of 20, 25. Daar zaten eigenlijk de verkeerde Belgen in”, vertelt hij in de podcast In Het Wiel. “Als Jasper Philipsen daar had meegezeten... Dat was een hele kansrijke groep. Maar Philipsen zat niet mee, en toen reden Italië en België het dicht.”

Philipsen moest uiteindelijk de duimen leggen. Hij werd vierde, zijn rivaal annex ploegmaat bij de Belgische ploeg Tim Merlier pakte als eerste Belg de Europese titel. Voor Zonneveld is het nog altijd onbegrijpelijk dat Merlier het EK reed.

“Er was maar een uitslag waarmee hij gelijk had gehad, en dat was winnen. En het is gebeurd. Merlier heeft zelf ook zijn gelijk gehaald. Die heeft Vantourenhout opgebeld om te zeggen: 'Sorry, maar ik hoor hier gewoon in.' Hij heeft Vantourenhout omgepraat om hem te selecteren, en het is gebeurd. En hij wint. Dan heb je wel je gelijk gehaald.”