Lead-out Bert Van Lerberghe vertelt over zijn bijzondere band met de kersverse Europese kampioen

Bert Van Lerberghe loodste Tim Merlier naar winst op het EK. De twee kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden.

Bert Van Lerberghe sloot in 2022 aan bij Soudal-QuickStep. Een jaartje later kwam ook zijn goede vriend Tim Merlier de ploeg van Patrick Lefevere vervoegen.

De twee renners konden het al veel eerder goed met elkaar vinden, maar door samen koersen te winnen voor Soudal-QuickStep en nu ook op het Europees kampioenschap is hun band nog veel sterker geworden.

“Vroeger trok ik de sprint aan voor andere renners van de ploeg, maar toen Tim kwam hebben ze ons altijd samen gestoken”, legt Van Lerberghe uit bij Sporza.

Van Lerberghe wist echter niet of het ook tijdens het koersen vlot zou werken voor hun tweetjes. “We waren al beste maten voor we samen in de ploeg zaten. Het was wat bang afwachten of het in de koers samen ook ging klikken.”

De prestaties en het vertrouwen gingen al snel in stijgende lijn. “Vanaf dag 1 heeft hij mij 100 procent vertrouwd. Dat doet heel veel. Het ene succes na het andere kwam en zo is dat vertrouwen nog gestegen.”