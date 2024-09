"Dat scenario is altijd mogelijk": Tim Merlier blij dat EK geen Belgenmop werd

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De verwachtingen waren enorm hoog voor het EK. Dat kreeg een Belgische winnaar, al was het niet degene die iedereen verwacht had.

Jasper Philipsen was al maanden geleden naar voren geschoven als de gedoodverfde kandidaat om het EK in Limburg te winnen. Het parcours leende zich immers helemaal voor een massasprint.

Nadat bondscoach Svan Vanthourenhout bekendmaakte dat ook Tim Merlier deel uitmaakte van de selectie dachten veel landgenoten dat een Belgenmop in de maak was. Met een buitenlandse EK-winnaar en de Belgen op plek twee en drie.

“Dat scenario is altijd mogelijk”, vertelt Tim Merlier aan Het Belang van Limburg. “In het zicht van de finishboog lag mijn ketting er plots vooraan af. Ik weet niet wat er precies gebeurde.”

Daardoor leek een Europese titel plots heel ver weg en was het zelfs mogelijk dat Merlier niet in de top drie zou eindigen. Al moest hij ook denken aan het moment dat hij eigenlijk niet in de selectie zou zitten.

“Sterker nog, voor hetzelfde geld zat ik thuis toe te kijken naar de uitzending en droeg ik nu deze trui niet. Gelukkig gaf Belgian Cycling me de kans om mijn droom waar te maken.”