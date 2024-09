Waw! Amper zeven jaar later kan Remco Evenepoel geschiedenis schrijven

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zeven jaar geleden, ergens in april reed de toen nog nobele onbekende, maar wel talentvolle voetballer Remco Evenepoel het provinciaal kampioenschap tijdrijden in Kortenaken.

RSC Anderlecht heeft midden het seizoen geweigerd dat Remco Evenepoel mocht overstappen naar KV Mechelen, waardoor Evenepoel het eens wil proberen in de koers.

“Remco had 4 dagen daarvoor nog maar zijn eerste wegkoers gereden”, vertelt zijn toenmalige coach Fred Vandervennet op Sporza.

Hij had zelf een fiets gekocht met zijn spaarcenten. “Op het PK tijdrijden was hij de enige die niet met een tijdritfiets aan de start stond. Maar zoals altijd had Remco die dag maar één ambitie: winnen.”

Hij maakte enkele technische fouten, maar werd toch tiende. “Die dag zelf kwam Evenepoel tot een akkoord met Patrick Verschueren, ploegleider van het Forte Young Cycling Team. Verschueren was onder de indruk dat Evenepoel op een gewone koersfiets zo'n goed resultaat had neergezet.”

Een beslissing die Verschueren zich niet beklaagd heeft. Zeven jaar later kan Evenepoel geschiedenis schrijven en de eerste renner worden die in hetzelfde jaar olympisch en wereldkampioen tijdrijden wordt.