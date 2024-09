Dylan Groenewegen geeft nog eens zijn mening over Tim Merlier na valpartij en sleutelbeenbreuk

Drie weken na zijn sleutelbeenbreuk in de Renewi Tour staat Dylan Groenewegen weer aan de start van een koers. Hij kwam nog even terug op die valpartij met Tim Merlier.

In de eerste etappe van de Renewi Tour ging het stevig mis. Tim Merlier dacht dat hij niet meer bedreigd werd voor de vierde plaats, maar zag plots de schaduw van Nederlands kampioen Dylan Groenewegen opduiken.

Merlier deed nog een jump, maar zwenkte daarbij naar rechts en raakte zo Groenewegen. De twee gingen zwaar tegen de grond en Groenewegen brak zijn sleutelbeen. Merlier kon verder, maar gaf een dag later toch op.

Valpartij met Merlier vergeten voor Groenewegen

Het incident is voor Groenewegen dan ook gedeclasseerd. "Tim heeft me achteraf gewoon heel netjes een bericht gestuurd. Daarmee is het ook afgedaan", stelt Groenewegen bij WielerFlits. Een vooral die niemand gewild heeft.

"Tim is een heel goede gast en een mooie Europese kampioen", stelt Groenewegen nog. Hij keerde dus al snel terug in het peloton, want de Nederlander wilde nog geen punt achter zijn seizoen zetten.

"Het is gewoon vervelend als je nu al de winter in zou moeten gaan. Ik ben blij dat ik het wat kan oprekken. Het is niet in de beste vorm, maar ik kan het seizoen wel nog langer uitdoen", stelt Groenewegen nog.