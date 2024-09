Ex-renner steekt ambitie niet weg om Vanthourenhout op te volgen: "Ik zou het graag doen"

Sven Vanthourenhout neemt straks afscheid als Belgisch bondscoach. Ex-renner Serge Pauwels steekt zijn ambitie niet weg om Vanthourenhout op te volgen.

Op het Europees kampioenschap voegde Sven Vanthourenhout met de Europese titel van Tim Merlier nog een gouden medaille toe aan zijn indrukwekkend palmares als bondscoach. Dat is hij sinds november 2020.

Sindsdien zorgde vooral Remco Evenepoel voor heel wat gouden medailles. Op het WK in 2022 werd hij wereldkampioen op de weg, in 2023 werd Evenepoel wereldkampioen tijdrijden. Op de Spelen pakte Evenepoel dubbel goud.

Pauwels opvolger van Vanthourenhout?

Dat schrikt Serge Pauwels echter niet af om Vanthourenhout op te volgen als Belgisch bondscoach. Hij is al aan de slag als bondscoach van de junioren en is de rechterhand van Vanthourenhout bij de beloften en profs.

Op het EK in Hasselt had Pauwels een gesprek met Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling. "Het was een goed gesprek", zegt Pauwels bij Sporza. "Ik denk dat het logisch is dat zij in zekere zin eerst met mij willen praten."

Een beslissing is daar nog niet gevallen, maar Pauwels steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "We zien dus wel wat het wordt, maar ik zou het graag doen", zegt de ex-renner nog.