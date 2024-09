Is Evenepoel klaar voor het WK in Zürich? Zijn coach komt met interessante inzichten

Remco Evenepoel is intussen in Zwitserland voor het WK tijdrijden van komende zondag. Zijn trainer Koen Pelgrim geeft wat meer inzicht in de voorbereiding van Evenepoel.

In de Tour of Britain deed Remco Evenepoel niet mee voor de eindzege en dat was ook niet de bedoeling. Wel om elke dag beter te worden en zo met een goed gevoel opnieuw naar Spanje te trekken voor de laatste voorbereiding. Evenepoel verbleef van 9 tot 18 september in Spanje. "Deze periode in Spanje verliep veel vlotter dan de vorige. Remco verteerde de trainingen uitstekend", zegt Pelgrim bij HLN. Evenepoel verteerde de trainingen veel beter. Die trainingen waren veelal achter de brommer met vader Patrick Evenepoel in de buurt van Calpe. Evenepoel trainde natuurlijk ook veel op de tijdritfiets met het oog op het WK tijdrijden van komende zondag. Evenepoel favoriet op het WK tijdrijden? Hoe Evenepoel daar voor de dag zal komen, valt af te wachten. Pelgrim heeft er alle vertrouwen in dat Evenepoel een goed niveau zal halen. Of dat genoeg zal zijn voor de tweede regenboogtrui, zal zaterdag blijken in een test. "Het valt vooraf moeilijk in te schatten, omdat het ook afhangt van de vorm van de dag en ik niet weet hoe sterk jongens als Ganna en Tarling voor de dag zullen komen. Ook Küng wordt in principe een taaie concurrent."