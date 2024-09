Sluipt schrik in het hoofd na twee zware valpartijen? Wout van Aert geeft dubbel antwoord

Door twee zware valpartijen zal Wout van Aert maanden aan de kant gestaan hebben in 2024. Zorgt dat er nu voor dat nu voor angst bij Van Aert?

Na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen was de schade groot bij Wout van Aert. Hij brak zijn sleutelbeen, borstbeen en zeven ribben en liep ook nog een gekneusde long op. Van Aert kon daardoor twee maanden niet koersen.

Van Aert moest wel nog bijna twee maanden zoeken naar een topniveau, maar op de Spelen en zeker in de Vuelta stond Van Aert er opnieuw helemaal. Net in die Vuelta liep het opnieuw mis en moest hij een streep trekken onder zijn seizoen.

Van Aert met schrik op de fiets?

In totaal ging Van Aert bijna tien keer tegen de grond in 2024, met dus ook zware gevolgen. Zal hij nu met meer angst op de fiets zitten? "Dat gevoel heb ik alleszins niet op de fiets", stelt Van Aert duidelijk bij HLN.

In de Vuelta mengde Van Aert zich ook in de massasprint en daar voelde hij nooit schrik. Hij wijt zijn twee zware valpartijen gewoon aan pech. "Tuurlijk doet het een mens nadenken", want in de Vuelta ging Van Aert meerdere keren tegen de grond.

Dat komt misschien toch door een gebrek aan vertrouwen na zijn val in Dwars door Vlaanderen. "En waren mijn reflexen niet altijd even goed. Dat zijn zeker dingen waar ik iets aan wil doen. Momenten die ik in de toekomst absoluut wil vermijden."