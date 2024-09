Christoph Roodhooft spreekt 'zwaar gewichtsverlies' van Mathieu van der Poel tegen

Mathieu van der Poel bereidt zich in Luxemburg voor op het WK. Bij Alpecin-Deceuninck verwachten ze nog wat van hun kopman.

Mathieu van der Poel won de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg. Vrijdag moest hij de leidersplaats aan Mauri Vansevenant laten, maar dat was geen doel op zich, zo gaf de Nederlander na de koers mee.

“Hij wil zijn beste niveau van het voorjaar nog eens terughalen. Dat hij nu weer wint, is leuk. Daarin is hij niet anders dan anderen, dat doet altijd deugd”, vertelt ploegleider Christoph Roodhooft aan Indeleiderstrui.

Dat de wereldkampioen bijna een half jaar zonder zege zat, 23 weken om precies te zijn, is logisch volgens Roodhooft. Er waren niet veel wedstrijden waarin hij iets kon betekenen.

Opvallend was wel dat Van der Poel de voorbije maanden het nodige gewicht verloor. Dat is een stevige overgave richting het WK in Zürich. Thijs Zonneveld schreef zelfs dat de Nederlander er getrokken uit ziet. Maar volgens Roodhooft heeft de Nederlander niet zoveel gewicht verloren als iedereen denkt. Het zou om maximaal twee kilogram gaan.

“Hij is op gewicht, want hij probeert zich voor te bereiden op het WK. Dat lijkt me dus logisch voor iedereen. Maar dat is allemaal niet schrikbarend veel, geen vijf kilo dus. Hij doet alles in z’n poging om de topconditie van het voorjaar nog één keer boven te halen.”