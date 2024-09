Mathieu van der Poel gaat bijzonder ver om zichzelf op te volgen als wereldkampioen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel wil in Zürich zijn wereldtitel op de weg toch verlengen. De Nederlander is daarvoor bijzonder ver gegaan.

In de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg heeft Mathieu van der Poel meteen getoond dat zijn vorm in een stijgende lijn zit. Voor de wereldkampioen zelfs de eerste overwinning sinds Parijs-Roubaix.

Van der Poel heeft na de Olympische Spelen duidelijk hard gewerkt en deed er na de Renewi Tour nog een schepje bovenop. De Nederlander kon op het EK geen verschil maken, maar dat parcours was niet zwaar genoeg.

Van der Poel zet alles op het WK

De wereldkampioen wil zichzelf over tien dagen opvolgen op het wereldkampioenschap in Zürich, maar dat parcours is bijzonder zwaar. En daarop heeft Van der Poel zich duidelijk gefocust, stelt Thijs Zonneveld vast.

"Hij heeft zichtbaar, en met succes, geprobeerd om gewicht te verliezen", zegt Zonneveld bij Algemeen Dagblad. "Magere wangetjes, een iel nekje, benen waarop je de spieren en de aders precies kunt zien lopen. Ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit zo scherp heb zien staan."

Zonneveld gelooft dan ook in de kansen van Van der Poel op het WK in Zürich. "Anders hongert hij zichzelf niet uit om nog een half kilootje extra te verliezen. Als hij een heel goede dag heeft en als de manier van koersen in zijn voordeel uitvalt. Dat wil zeggen: een relatief tamme koers."