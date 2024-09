Vanthourenhout heel open over keuzes en wens Lefevere: "Kreeg het niet over mijn hart tegenover Wout en Remco"

Sven Vanthourenhout heeft al één keuze gemaakt en er ligt nog een andere in het verschiet. Mag Patrick Lefevere hem binnenkort verwelkomen? Het zou niet verbazen, maar het is zover zeker nog niet.

Sven Vanthourenhout bespreekt zijn verleden en toekomst in een interview in HLN. Hij weet uiteraard ook wel dat hij al langer aan Soudal Quick-Step gelinkt wordt. "Ik heb altijd veel respect gehad voor hoe Patrick zijn ploeg heeft gerund. De voorbije twee jaar is dat misschien met ups en downs gebeurd, maar hij heeft nog steeds de tweevoudige olympische kampioen, Europese kampioen en zeer goeie jeugd in zijn team."

Vanthourenhout ziet al een volgende vraag komen en anticipeert. "Om de vraag te beantwoorden: ook met hem heb ik nog niet gebabbeld. Al zou Patrick dat allicht liever anders zien, wie weet", lacht Vanthourenhout. De Belgische bondscoach beweert dat hij drie aanbiedingen op zak heeft, maar nog geen concrete gesprekken voerde.

Tijdritmedailles Remco en Wout op Spelen het summum

Overigens voerde hij in 2023 wél al een concreet gesprek, met UAE. Toen besloot hij om nog niet weg te gaan bij Belgian Cycling. "Ik kreeg het niet over mijn hart tegenover Wout, Remco en de andere coureurs." Nu lonkt de exit dus wél en is het ook tijd om achteruit te kijken. "De Spelen in Parijs waren het summum, zeker de tijdrit, omdat zowel Wout als Remco op het podium stond."

Hoewel Wout van Aert bekend staat als de poulain van Vanthourenhout, kon de bondscoach ook Remco Evenepoel tevreden houden. Dat is misschien wel zijn grootste verdienste. Na het WK kondigt zich bij de Belgische wielerbond dus een nieuw tijdperk aan. Vanthourenhout laat zich uit over mogelijke kandidaten om hem op te volgen.

Vanthourenhout stelt kandidaat-opvolgers voor

"Ik denk dat het logisch is dat er eerst gepraat wordt met mijn huidige assistent: Serge Pauwels." Die heeft al duidelijk laten merken dat hij graag wil overnemen. "Al denk ik dat daar idealiter nog iemand bij komt." Wie zou nog een goede bondscoach zijn? "Tom Steels, iemand die de rust kan bewaren en een inzicht heeft."