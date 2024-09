Sven Vanthourenhout klapt uit de biecht over Remco Evenepoel en deelt pittige informatie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sven Vanthourenhout neemt stilaan afscheid van de Belgische nationale ploeg. Ook op het WK in Zürich mocht hij dankzij Remco Evenepoel alweer een prijsje bijschrijven. Waar en wanneer gaat het stoppen?

Het WK in Zürich werd een nagelbijter. Remco Evenepoel won uiteindelijk met zes seconden voorsprong op Ganna. Bij de start waren er dan ook nog eens de kettingproblemen van Evenepoel en de nodige paniek.

Nooit paniek?

"Dit WK heeft al een en ander teweeggebracht. We hadden snel door dat Remco zonder mattageweter onderweg was", aldus Sven Vanthourenhout in een reactie bij Sportweekend.

En dat zorgde voor wat extra spanning, al bleven ze naar eigen zeggen wel rustig binnen de wagen. Het vertrouwen in Evenepoel dat hij het sowieso zou afmaken was dan ook vrij groot te noemen.

Iedereen moet zich klaarhouden

"Ik heb nooit getwijfeld aan zijn capaciteiten, maar het was al een indrukwekkend seizoen. We beginnen op den duur alles vanzelfsprekend te vinden. Dat hij dit dan opnieuw klaarspeelt en de manier waarop, dat vind ik heel straf."

Tot slot had Vanthourenhout ook nog iets te zeggen richting volgende week. Want er is een WhatsApp-groepje voor volgende week zondag aangemaakt. Daar heeft Remco daarnet de communicatie nog beëindigd met de woorden “Houd jullie maar klaar!" ...", aldus de bondscoach nog.